السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تُغلق أحد مراكز التسوّق لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية



المدينة المنورة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

‫أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، أحد مراكز التسوق بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الواقعة في نطاق بلدية العقيق، نتيجة عدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة ‫فيروس

وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

00:55ت م

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المدينة المنورة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس‫أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، أحد مراكز التسوق بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الواقعة في نطاق بلدية العقيق، نتيجة عدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة ‫فيروس كورونا ‬.وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //00:55ت م0258

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