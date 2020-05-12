السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيدين القحطاني والعتيبي



الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد اتصل هاتفياً بذوي الشهداء أعرب عن خلاله عن عزائه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكداً ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي.

فيما رفع ذوو الشهداء الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .

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الرياض 19 رمضان 1441 هـ الموافق 12 مايو 2020 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الشهيد الملازم أول محمد بن سعد القحطاني والشهيد الرقيب أول محمد بن خلف العتيبي .وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد اتصل هاتفياً بذوي الشهداء أعرب عن خلاله عن عزائه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكداً ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي.فيما رفع ذوو الشهداء الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .‏ // انتهى //00:55ت م0257

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