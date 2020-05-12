

واشنطن 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، أن الولاية ستبدأ إعادة افتتاح ثلاث مناطق يوم الجمعة القادم.

وقال كومو خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن تلك المناطق قد استوفت سبعة مقاييس سيتم استخدامها لتحديد متى يكون تخفيف القيود مناسبًا.

كما أعلن حاكم نيويورك أن بعض الشركات منخفضة المخاطر سيمكنها إعادة فتح نشاطاتها يوم الجمعة، وتشمل الحداق الطبيعية، وشركات البستنة، وشركات الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق منخفضة المخاطر مثل التنس ودور السينما في السيارات.

وأشار إلى أنه في كل منطقة ستكون هناك غرفة تحكم إقليمية ستراقب عن كثب التقدم وتقيم الوضع، والتأكد من الجاهزية للتدخل في حال استدعى الأمر ذلك.

// انتهى //

00:51ت م

0256





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حاكم ولاية نيويورك يعلن إعادة فتح ثلاث مناطق في الولاية الجمعة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.