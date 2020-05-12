السعودية | إصدار 15 ألف عقد للأراضي السكنية منذ بداية “الاحترازات الصحية”

المناطق -الرياض

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان 15,374 عقداً لأراضٍ سكنية منذ بداية فترة الاحترازات الصحية وتفعيل العمل عن بعد لجميع الأنشطة والقطاعات للحد من انتشار فايروس كورونا منذ منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن، ضمن جهود البرنامج المستمرة لزيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح “سكني” أن تسليم الأراضي يأتي ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يُتيحها البرنامج لمستفيديه في جميع مناطق المملكة أو شراء وحدات ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ وذلك لبناء منازلهم ذاتياً بعد إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال 3 أعوام.

وأشار البرنامج إلى أن تطبيق وموقع “سكني” يُتيح اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم بإجراءات سهلة وميسرة تختصر الجهد والوقت دون الحاجة لزيارة فرع الوزارة وكذلك توقيع عقودها إلكترونياً، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل تملك الأسر السعودية.

وأكد البرنامج على استمراره في تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في جميع المخططات المُكتملة حول المملكة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450-550م2 للقطعة الواحدة، حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط من خلال الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة.

يُذكر أن برنامج سكني سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف أرض في مختلف مناطق المملكة، كما يهدف كذلك إلى تسليم أكثر من 90 ألف أرض سكنية خلال العام الجاري، كما وفر منتج الأراضي السكنية 176 مخططاً توفر أكثر من 168 ألف أرض سكنية من خلال الموقع الإلكتروني، علماً أن البرنامج مستمر في طرح المخططات شهرياً، إذ يأتي ذلك في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.