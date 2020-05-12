السعودية | طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مدينة طبية بالمدينة المنورة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 9 دقائق - 12:58 صباحًا, 12 مايو 2020 م المناطق -الرياض طرحت أمانة المدينة المنورة، فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مدينة طبية بطريق صلاح الدين بحي ‫شوران، ولمدة عقد تصل إلى ٢٥ سنة، وعلى مساحة ٣٠٥,١٩٥ مترا مربعا وبنسبة بناء ٥٠٪.

ويأتي طرح الفرصة الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين ضمن سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة المنورة، كذلك الإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتقديم خيارات متعددة.

ودعت الأمانة الراغبين بالتنافس الاطلاع على التفاصيل عبر ‫بوابة الاستثمار البلدي “فرص” عبر الرابط onelink.to/4yt73k.

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