السعودية | تناول 26 مليون طن بضائع خلال أبريل

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بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر أبريل 26 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 1.83% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 558 ألف حاوية.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 872 سفينة، وبلغ عدد العربات 70 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 239 ألف رأس من الماشية.

وتسعى “موانئ” إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى آدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تماشياً مع خطط وأهداف المملكة التنموية.