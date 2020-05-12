شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيدين القحطاني والعتيبي والان نبدء بالتفاصيل
وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد اتصل هاتفياً بذوي الشهداء أعرب عن خلاله عن عزائه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكداً ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي.
فيما رفع ذوو الشهداء الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.
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