شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق عربي حاول تهريب أكثر من مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الجمار السعودية سائق شاحنة من جنسية عربية حاول تهريب أكثر من 1,200,000 ريال، مخبأة داخل أجزاء في كابينة الشاحنة أثناء مغادرته عن طريق أحد المنافذ البرية.

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