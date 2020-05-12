إزالة بسطات بنطاق جدة التاريخية ضمن جولة رقابية للتصدي لـ كورونا 

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - جدة

رصدت بلدية جدة التاريخية، بمشاركة الجهات الأمنية، ضمن جولاتها الرقابية المتواصلة، عددًا من التجاوزات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمكافحة فيروس كورونا بالنطاق.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية، أيمن دمنهوري، أن الفرق الرقابية رصدت عددًا من المحال التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث جرى استهداف المحال والمراكز التجارية العامة، بما في ذلك إزالة البسطات العشوائية في سوق باب مكة وبرحة “الحسون”، بمشاركة الجهات الأمنية؛ للتأكد من تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية.

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وقال: إن الجولة شملت كافة الأحياء داخل نطاق خدمات البلدية لتطبيق النظام بحق المخالفين من الباعة، مضيفًا أنه جرى تعقيم مساحات كبيرة من عموم المناطق المرصودة.

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