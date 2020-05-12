- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إزالة بسطات بنطاق جدة التاريخية ضمن جولة رقابية للتصدي لـ كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إزالة بسطات بنطاق جدة التاريخية ضمن جولة رقابية للتصدي لـ كورونا
رصد عدد من التجاوزات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية
متابعات الخليج 365 - جدة
رصدت بلدية جدة التاريخية، بمشاركة الجهات الأمنية، ضمن جولاتها الرقابية المتواصلة، عددًا من التجاوزات المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمكافحة فيروس كورونا بالنطاق.
وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية، أيمن دمنهوري، أن الفرق الرقابية رصدت عددًا من المحال التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث جرى استهداف المحال والمراكز التجارية العامة، بما في ذلك إزالة البسطات العشوائية في سوق باب مكة وبرحة “الحسون”، بمشاركة الجهات الأمنية؛ للتأكد من تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية.
وقال: إن الجولة شملت كافة الأحياء داخل نطاق خدمات البلدية لتطبيق النظام بحق المخالفين من الباعة، مضيفًا أنه جرى تعقيم مساحات كبيرة من عموم المناطق المرصودة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة بسطات بنطاق جدة التاريخية ضمن جولة رقابية للتصدي لـ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.