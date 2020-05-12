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التجارة: لا تشتروا من الحسابات المجهولة على مواقع التواصل
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، من التعامل مع الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي والشراء منها.
وقال الحسين في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: حمايةً لحقوق المستهلك، وزارة التجارة تحذر دائمًا من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل “إنستجرام، فيسبوك، سناب شات، تويتر” والشراء منها وتحويل الأموال لها.
وكان متحدث التجارة قد أكد أنه عند مشاهدة منشور “عفوًا الموقع المطلوب غير متاح، تم حجبه لمخالفته نظام التجارة الإلكترونية” على أي موقع إلكتروني، فهذا يعني أنه تم حجبه من وزارة التجارة حمايةً للمستهلك.
في سياق متصل، قال الحسين: إن الاسترجاع أو الاستبدال حق من حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الحالية يجب على كل منافذ البيع بتوفير سياسة مخصصة لذلك وسط تدابير مكافحة انتشار كورونا في السعودية.
وأضاف الحسين: استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك، وكافة منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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