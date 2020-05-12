- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم إهمال أثناء الطهو يسبب حريقًا في أحد المسارحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إهمال أثناء الطهو يسبب حريقًا في أحد المسارحة
لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات
متابعات الخليج 365 - أحد المسارحة
أخمد الدفاع المدني في أحد المسارحة، مساء أمس الاثنين، حريقًا اندلع في مطبخ منزل بحي العز.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحريق كان بسبب إهمال أثناء عملية الطهو، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
ويوم أمس أخمد الدفاع المدني في المدينة المنورة حريقًا اندلع في موقد داخل مطبخ بشقة بسبب الإهمال أثناء الطهو، دون أي إصابات.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إهمال أثناء الطهو يسبب حريقًا في أحد المسارحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.