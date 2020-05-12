2020-05-12

إهمال أثناء الطهو يسبب حريقًا في أحد المسارحة

متابعات الخليج 365 - أحد المسارحة

أخمد الدفاع المدني في أحد المسارحة، مساء أمس الاثنين، حريقًا اندلع في مطبخ منزل بحي العز.

وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحريق كان بسبب إهمال أثناء عملية الطهو، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

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ويوم أمس أخمد الدفاع المدني في المدينة المنورة حريقًا اندلع في موقد داخل مطبخ بشقة بسبب الإهمال أثناء الطهو، دون أي إصابات.

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