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نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيدين القحطاني والرقاص
متابعات الخليج 365 - الرياض
نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأسرة الشهيد الملازم أول محمد بن سعد القحطاني والشهيد الرقيب أول محمد بن خلف الرقاص.
وكان نائب أمير منطقة الرياض قد اتصل هاتفيًّا بذوي الشهداء أعرب من خلاله عن عزائه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي.
ورفع ذوو الشهداء الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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