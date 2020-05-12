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نفذت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، حملة توعوية استهدفت زيارة مساكن عمال النظافة من الجالية الآسيوية التابعين لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة العاصمة المقدسة، ومقرهم بأحد أحياء مكة، وذلك استكمالاً للحملات التوعوية الميدانية عن جائحة كورونا كوفيد19؛ والتي تستهدف عمال النظافة والصيانة ومساكنهم.
وفي التفاصيل، تهدف الحملة إلى تعريف العمالة بطرق تجنب عدوى الإصابة بفيروس كورونا، فيما تضمنت ورشة تدريب على الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي مع توزيع أكثر من 1500 مطبوعة إرشادية.
وقام الفريق بزيارة المساكن والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية فيما يخص النظافة والتباعد الاجتماعي؛ وتم الاستعانة بعددٍ من المترجمين للغة البنغالية ولغة الأردو، وذلك لتسهيل التواصل مع العمالة وإيصال الرسالة التوعوية بالشكل الصحيح.
وتستمر الحملة لتوعية العمالة بمختلف لغاتهم خلال هذه الفترة وفق خطة توعوية مدروسة لنشر الوعي والالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة.
مكة المكرمة وزارة الصحة صحة مكة أمانة العاصمة المقدسة عمال النظافة فيروس كورونا الجديد
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 12:42 AM
تضمنت التدريب على الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي وتوزيع 1500 مطبوعة"صحة مكة" تنفذ حملة توعوية لعمال النظافة للتعريف بطرق الوقاية من "كورونا"
نفذت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، حملة توعوية استهدفت زيارة مساكن عمال النظافة من الجالية الآسيوية التابعين لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة العاصمة المقدسة، ومقرهم بأحد أحياء مكة، وذلك استكمالاً للحملات التوعوية الميدانية عن جائحة كورونا كوفيد19؛ والتي تستهدف عمال النظافة والصيانة ومساكنهم.
وفي التفاصيل، تهدف الحملة إلى تعريف العمالة بطرق تجنب عدوى الإصابة بفيروس كورونا، فيما تضمنت ورشة تدريب على الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي مع توزيع أكثر من 1500 مطبوعة إرشادية.
وقام الفريق بزيارة المساكن والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية فيما يخص النظافة والتباعد الاجتماعي؛ وتم الاستعانة بعددٍ من المترجمين للغة البنغالية ولغة الأردو، وذلك لتسهيل التواصل مع العمالة وإيصال الرسالة التوعوية بالشكل الصحيح.
وتستمر الحملة لتوعية العمالة بمختلف لغاتهم خلال هذه الفترة وفق خطة توعوية مدروسة لنشر الوعي والالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة.
، "صحة مكة" تنفذ حملة توعوية لعمال النظافة للتعريف بطرق الوقاية من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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