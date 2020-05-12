، 30 عامًا إمامًا للمسجد المكي.. تعرَّف على المسيرة العطرة للشيخ "سعود الشريم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصل على الدكتوراه في الفقه وكُلف بالتدريس في الحرم وعُرف برثائه العلماء

استعرضت دارة الملك عبدالعزيز تقريرًا موجزًا لإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ سعود الشريم، الذي وُلد في الرياض عام 1386هـ/ 1967م، وحفظ القرآن وهو في المرحلة الثانوية، وتلقى العلم على أيدي عدد من المشايخ البارزين، منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ صالح الفوزان.

وفي التفاصيل، قضى الشيخ "الشريم" نحو 30 عامًا في إمامة المسجد الحرام، بصوته المميز، وتلاوته الخاشعة. وتولى الإمامة للمرة الأولى عام 1406هـ/ 1986م بأحد مساجد الرياض، ودرس في المعهد العالي للقضاء عام 1410هـ/ 1990م. وفي عام 1412هـ/ 1992م تولى الإمامة والخطابة في المسجد الحرام، وعُيِّن قاضيًا في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة عام 1413هـ/ 1993م، وكُلف بالتدريس في المسجد الحرام عام 1414هـ/ 1994م، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة أم القرى عام 1416هـ/ 1996م، وعُيّن وكيلاً لكلية الشريعة والشؤون العملية والدراسات العليا عام 1424هـ/ 2004م، وعُرف عنه رثاؤه العلماء، وكتابته القصائد المواكِبة للأحداث. إمام وخطيب المسجد الحرام سعود الشريم