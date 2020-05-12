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محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، العزاء والمواساة للزميل بصحيفة "الخليج 365" هادي بن محمد شرجاب المحامض، في وفاة المرحوم -بإذن الله- والده (محمد)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
من جانبه، عبّر الزميل "هادي" عن شكره وتقديره لأمير نجران على مواساته في مصابهم، مثمنًا له تواصله المستمر.
أمير نجران يعزي الزميل هادي شرجاب في وفاة والدهبندر آل عوض الخليج 365 2020-05-11
قدَّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، العزاء والمواساة للزميل بصحيفة "الخليج 365" هادي بن محمد شرجاب المحامض، في وفاة المرحوم -بإذن الله- والده (محمد)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
من جانبه، عبّر الزميل "هادي" عن شكره وتقديره لأمير نجران على مواساته في مصابهم، مثمنًا له تواصله المستمر.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:38 PM
قدَّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، العزاء والمواساة للزميل بصحيفة "الخليج 365" هادي بن محمد شرجاب المحامض، في وفاة المرحوم -بإذن الله- والده (محمد)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
من جانبه، عبّر الزميل "هادي" عن شكره وتقديره لأمير نجران على مواساته في مصابهم، مثمنًا له تواصله المستمر.
، أمير نجران يعزي الزميل هادي شرجاب في وفاة والده ،
المصدر : الخليج 365
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