شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدن في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا وخيبر. وبينت أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.

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