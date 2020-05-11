شكرا لقرائتكم خبر عن «المعجب»: نظام النيابة الجديد يعزز السلطة القضائية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يُعد نقلة نوعية ورافداً تنظيمياً لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها.
وأفاد الشيخ المعجب أن صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.
وقال: "إن قرار مجلس الوزراء سيتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها بشكل متوافق مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من عمل دؤوب وهمة عالية في هذا الشأن".
وبين أن قرار مجلس الوزراء وما تضمنه من أحكام يأتي متماشياً مع رؤية المملكة (2030) في تحقيق الخير والنماء والعدالة الجنائية الناجزة للمواطن والمقيم.
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