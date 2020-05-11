2020-05-12

تقويم التعليم: الاختبار عن بعد يضم أكثر من 40 معيارًا حساسًا للتعرف على المخالفات

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم المهندس علي الغبيشي: إنه جرى توثيق وتحديث المعلومات الجاهزية للاختبار “عن بعد” لـ٢٣٥ ألف طالب وطالبة خلال اليومين الماضيين، مبينًا أن الطالب الذي لا يملك حاسبًا آليًّا سيتمكن من أداء الاختبار في المقرات المجهزة وفق دعم وزارة الصحة، وبتطبيق اشتراطات وبروتوكولاتها للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد أن جميع الطلاب سيحصلون على فرص قبول عادلة، ومعيار موحّد على مستوى الوطن يحقق الشفافية والمصداقية في القبول، لافتًا إلى أن الدولة تحملت التكاليف الإضافية لتوفير تجهيزات الاختبار “عن بعد” ولم تحمل “المختبر” من الطلاب والطالبات أي رسوم إضافية لأداء الاختبار.

وللتجهيز للاختبارات “عن بعد”، بيّن المهندس علي الغبيشي أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أطلقت خدمة توثيق معلومات المختبر اللازمة لأداء الاختبار التي كانت تقدم مسبقًا بالحضور إلى مقرات الاختبارات، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على أمن الطلاب وسلامتهم لتقديم الخدمة لهم في منازلهم، كما جهزت الهيئة مواد تعليمية مجانية للتدرب على أسئلة الاختبارات التحصيلية والتعرف على مفاهيمها وأسلوبها دعمًا للمختبرين.

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وأوضح المتحدث لهيئة تقويم التعليم المهندس علي الغبيشي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس اليوم أنه من المتوقع أداء 350 ألف طالب وطالبة اختبارهم “عن بعد” في منازلهم حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، وعدم تعريضهم لأي مسببات تساعد في انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أن الاختبار التحصيلي عن بعد قائم وسيعقد في شهر شوال، لافتًا إلى أن الاختبار من الاختبارات التي كانت تقدم في ٣٦٢ مقرًّا للاختبارات على مستوى المملكة، وهو مساوٍ في القوة والثبات للاختبار التقليدي وفق مواصفات المركز الوطني للقياس.

وأفاد بأن منصة الاختبار عن بعد تعمل على التزامن وتساعد الطالب على استمرار الاختبار في حال انقطع الإنترنت ولا تؤثر على إجاباته، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من ٤٠ معيارًا حساسًا للتعرف على أي مخالفات، متابعًا: كلنا ثقة بطلابنا وطالباتنا.

وأشار إلى وجود فترة تدريبية مجانية تسبق الاختبار الفعلي لجميع الطلاب المتقدمين من أجل التعرف على بيئة المنصة وأدواتها بوقت كافٍ.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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