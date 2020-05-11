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أمين عسير يلغي عقد مكتب استشاري وينذر 4 مقاولين في خميس مشيط
الأمانة لن تتهاون مع أي تقصير سواء في أعمال التنفيذ أو التخطيط
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وجه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بإلغاء عقد لأحد المكاتب الاستشارية وإنذار أربعة مقاولين آخرين؛ لوجود ملاحظات على المشاريع المنفذة من قبلهم في محافظة خميس مشيط، وإيقاف الأعمال بتلك المشاريع، حتى تتم مراجعة الإجراءات التصحيحية لتنفيذها، كان ذلك خلال جولته التفقدية والرقابية على سير أعمال المشاريع بالمحافظة.
وأكد الحميدي أن توجيهات أمير المنطقة واضحة وصريحة ولا تقبل أي خلل في كافة الأعمال، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون مع أي تقصير سواء كان في أعمال التنفيذ أو التخطيط والإشراف، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن هناك زيارات واجتماعات مستمرة لمتابعة سير الأعمال في كافة المشاريع البلدية بشكل دائم.
ورافق أمير عسير في الجولة، وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالله مصلح القحطاني وعدد من مسؤولي الأمانة، حيث شدد على الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في المشاريع، بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز المشاريع مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والإتقان.
وأضاف الحميدي أن حزمة المشاريع هذه جاءت في إطار خطط الأمانة، وإستراتيجياتها لخدمة المواطنين، والمقيمين، وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوير، والتنمية بمتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
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