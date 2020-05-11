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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

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2020-05-12

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء ، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدن في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا وخيبر.

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وبينت أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.

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