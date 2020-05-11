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2020-05-12 رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء ، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدن في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا وخيبر. Advertisements وبينت أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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