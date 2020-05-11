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إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع الضريبة يقنن أولويات الأسر ويمنع الكماليات

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2020-05-12

إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع الضريبة يقنن أولويات الأسر ويمنع الكماليات

باعجاجة يدعو إلى إعادة تشكيل الميزانية ووضع ترتيب أولي للأهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن القرارات الجديدة الخاصة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة، ستعمل على تقنين عمليات الصرف وإعادة ترتيب الأولويات من الاحتياجات الضرورية الأهم ثم المهم وهكذا.

وتابع في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أنه يجب على رب أو ربة الأسرة إعادة تشكيل الميزانية ووضع ترتيب أولى للأهم ثم للذي بعده وهكذا، داعيًا إلى تقليل الصرف الخاص بالاحتياجات الكمالية مثل تغيير أثاث المنزل أو تغيير أجهزة أو سيارة.

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وتوقع المحلل الاقتصادي أن قرار زيادة ضريبة القيمة المضاف سيكون له تأثير على قرارات الشراء مما يكون له أثر في تعديل السلوك الشرائي للأفراد.

وكان وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، قد تحدث بكل شفافية مؤكدًا أننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلًا لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية.

وأكد الجدعان أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.تابع جديد أخبار فيروس covid19

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