، أمير نجران يعزي الزميل هادي شرجاب في وفاة والده ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، العزاء والمواساة للزميل بصحيفة "الخليج 365" هادي بن محمد شرجاب المحامض، في وفاة المرحوم -بإذن الله- والده (محمد)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

من جانبه، عبّر الزميل "هادي" عن شكره وتقديره لأمير نجران على مواساته في مصابهم، مثمنًا له تواصله المستمر.