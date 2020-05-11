، تكليف 3 مديرين بإدارات مساجد منطقة مكة.. في الليث والقنفذة وتربة ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بأن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، قد أصدر تكليفًا لعددٍ من مديري إدارات المساجد بثلاث محافظات في المنطقة وهي؛ القنفذة والليث وتربة.

وفي التفاصيل؛ فقد اشتمل القرار على تكليف كلٍ من الحسن بن نوري السيد مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة، وشدة بن أحمد الجبيري مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث، ووزير بن قاسي العتيبي مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة.