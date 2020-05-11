، "مكافحة السرطان": قدمنا 1875 خدمة للمرضى بمبلغ 1.5 مليون ريال منذ بداية كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت حملتها الرمضانية وأكدت استمرار أعمالها وسط الإجراءات الاحترازية

أكدت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان أنها مستمرة في تقديم خدماتها لمرضى السرطان خلال شهر رمضان، وسط الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، من خلال حوكمة الكثير من أعمالها وأتمتتها بما يُسهل على المرضى الحصول على خدماتها المتنوعة بشكل ميسر وسريع.

وفي التفاصيل، لا يزال بعض المرضى يواصل رحلة العلاج مما يجعلهم بحاجة ماسة إلى من يقف بجانبهم ويساعدهم في هذه المرحلة التي تتطلب مزيدًا من الجهود لضمان وصول خدمات الجمعية لهم وتقديم كل ما يمكن لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي والمحافظة على سلامتهم في الوقت ذاته.

واستطاعت مواصلة تقديم خدماتها للمرضى عن بعد، إذ بلغ عدد الخدمات المقدمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى الآن أكثر من (1.875) خدمة، بمبلغ تجاوز المليون وخمسمائة ألف ريال.

وكانت الجمعية قد أطلقت مطلع شهر رمضان حملتها الرمضانية (#أنا_أقدر_وأنت_تقدر) من خلال عددٍ من الوسائل والتي تهدف لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الجمعية واستفادة أكبر شريحة ممكنة من مرضى السرطان، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الجمعية، من خلال برامجها المتنوعة التي تُسهم في مساعدة مرضى السرطان لاستكمال رحلتهم العلاجية بكل يسر.

وحظيت الحملة بتفاعل كبير من فئات المجتمع استشعارًا منهم بحجم المسؤولية والدور المنتظر منهم تجاه مجتمعهم لنكون معًا صفًا كالبنيان المرصوص نتداعى لآلام بعضنا بعضًا.

وتضمنت الحملة نشر المعلومات الصحيحة وزيادة الوعي حول مرض السرطان والتعريف به وما مسبباته وطرق الوقاية منه، ولم تكن حملة #أنا_أقدر_وأنت_تقدر سوى لبنة في صرح الخير الذي يهدف إلى مساندة المحتاجين وتسليط الضوء على هؤلاء المرضى، بغية دعمهم والوقوف بجانبهم في شهر رمضان وهو موسم الخير والبركات والتكافل الإنساني.

وأكدت الجمعية أن دورها لم يقتصر على تقديم الخدمات الاجتماعية للمرضى من خلال مراكزها فقط، بل حرصت على توعية مرضى السرطان وأفراد المجتمع بمخاطر فيروس كورونا مركزة في ذلك على أثره على مرضى السرطان بشكل خاص إذ قدمت لهم النصائح الصحية التي تضمن سلامتهم من الإصابة.

يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من مائة وثمانين ألف خدمة للمرضى، عن طريق بوابة المرضى أو الإيميل [email protected] أو الواتس اب الخاص بالخدمة الاجتماعية 0500866880 ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم (5070) للتبرع بـ(10) ريالات، وللتبرع بمبلغ (12) ريالاً شهريًا إرسال الرقم "1".الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان فيروس كورونا الجديد