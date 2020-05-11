، البحرين ترحِّب بتنظيم السعودية مؤتمر المانحين لليمن ،

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محمد بن مسعود - الدمام - رحّبت مملكة البحرين بتنظيم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن المقرر عقده افتراضيًّا شهر يونيو المقبل، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعم مملكة البحرين لهذا المؤتمر الذي يجسد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مثنية على جميع المبادرات التي تنجزها المملكة العربية السعودية من أجل استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها.اليمن مؤتمر المانحين لليمن البحرين وزارة الخارجية البحرينية
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 11:31 PM
رحّبت مملكة البحرين بتنظيم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن المقرر عقده افتراضيًّا شهر يونيو المقبل، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعم مملكة البحرين لهذا المؤتمر الذي يجسد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مثنية على جميع المبادرات التي تنجزها المملكة العربية السعودية من أجل استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها.
، البحرين ترحِّب بتنظيم السعودية مؤتمر المانحين لليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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