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واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور؛ إذ تمت مصادرة وإتلاف 18 عربة، تُستخدم من قِبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وقد تم إزالة المباسط العشوائية المخالفة، والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفَّذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة؛ وذلك للقضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطرًا على الصحة العامة. وقد تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، في 18 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر.
وأكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة. وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".
عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة
هادي العصيمي مكة المكرمة
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 11:31 PM
إزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل"بلدية المسفلة" تصادر 18 عربة للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة
واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور؛ إذ تمت مصادرة وإتلاف 18 عربة، تُستخدم من قِبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وقد تم إزالة المباسط العشوائية المخالفة، والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفَّذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة؛ وذلك للقضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطرًا على الصحة العامة. وقد تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، في 18 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر.
وأكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة. وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".
، "بلدية المسفلة" تصادر 18 عربة للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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