الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 4 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الثلاثاء، وتتراوح بين متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها.

وأضافت الهيئة (في بيان)، عبر موقعها الإلكتروني، أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، سيحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، تبوك، وأجزاء من الحدود الشمالية ، وأجزاء من الجوف، حائل، القصيم، أجزاء من الرياض، أجزاء من المدينة المنورة، أجزاء من مكة المكرمة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

كما توقعت الهيئة، أن يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح السطحية في الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية (تتحول إلى جنوبية) بسرعة 10 – 40 كم/ ساعة أيضاً، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم المناطق:

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