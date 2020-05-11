النائب العام يشكر القيادة على إقرار نظام  النيابة العامة: يعزز الاستقلالية

بعد تعديل المادة ١١٢ من نظام الإجراءات الجزائية

رفع النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) بمناسبة الموافقة الكريمة على إقرار نظام النيابة العامة، وتعديل المادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، وأكد النائب العام أن ذلك يؤسس لمرحلة جديدة من العمل القضائي بكل استقلالية وحياد. اقرأ أيضًا: النائب العام يطالب المواطنين بتنفيذ قرارات الدولة لضمان سلامتهم

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