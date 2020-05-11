بمستشفيات متنقلة.. وزارة الدفاع تساند الصحة لمواجهة كورونا في مكة

ساندت وزارة الدفاع (ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة)، وزارة الصحة بإنشاء مستشفيات متنقلة، في ظل الجهود المبذولة من الحكومة بمختلف قطاعاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وأوضح الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أن الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أنشأت مستشفيين متنقلين بمكة المكرمة بطاقة استيعابية تصل لـ١٠٠ سرير مجهزة بكافة التجهيزات الطبية والصحية لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وذكر أن المستشفيين المتنقلين تبعدان 2 كلم عن الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة وسيتم تشغيلها بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ويأتي هذا التعاون امتدادًا للإجراءات والجهود بين الخدمات الطبية للقوات المسلحة ووزارة الصحة على كافة الأصعدة سواء على مستوى المستشفيات الثابتة أو منظومة المستشفيات المتنقلة وأسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي للحالات الحرجة.

وتفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، في وقت سابق المستشفى الميداني الجديد؛ لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، للوقوف على جاهزيته وإتمام كل الاستعدادات اللازمة للعمل به.

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وبين المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن المستشفى أنشئ في حي يبعد بأقل من ٢ كلم عن الأحياء العشوائية المكتظة بالجاليات بمكة المكرمة؛ بدعم وتجهيز من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

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