ضبط شبكة يديرها 13 شخصًا لممارسة الاتجار بالبشر في الجوف

ضبطت شرطة منطقة الجوف، شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم (13) شخصًا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة؛ فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم (13) شخصًا، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

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