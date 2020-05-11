لجنة "مستجدات كورونا": 62% من حالات الإصابة بالفيروس "غير سعوديين"

استعرضت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا التقارير والتطورات للوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، وذلك خلال اجتماعها برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

عقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي مشترك لمساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أكد خلاله أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1966) 38% منها تعود لسعوديين و62% لغير سعوديين، و22% من الحالات للإناث، و78% للذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 7%، والبالغون89%، مؤكدًا على أنه رغم تسجيل (255) حالة وفاة بالمملكة إلا أن هذه النسب تشكل (6%) من إجمالي عدد الحالات المصابة وتعد ضمن النسب المعتبرة في حزم الدول المتحكمة بهذه النسب المتدنية.

وجدّد «متحدث الصحة» التأكيد على أن البقاء في المنازل والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد، مجددًا التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الصحة تحذر من «خطر جديد» للتجمعات العائلية على الأطفال والمرأة

بالفيديو.. «الصحة» تعلن مناطق «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة