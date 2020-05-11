صحة الطائف: إصابات «مستشفى النفسية» ومركز التأهيل تحت السيطرة

أكدت التعامل بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة
قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف، إن الوضع الصحي بالمحافظة والمحافظات المجاورة لا يستوجب الخوف رغم ارتفاع أرقام المصابين خلال اليومين الماضيين؛ جراء مخالفة الإجراءات الوقائية في تطبيق التباعد اللازم، مشيرةً إلى تضافر الجهود ميدانيًا بتعاون الجميع لمنع تزايد الإصابات.
وقال المتحدث باسم المديرية عبدالهادي الربيعي، أُطمئن الجميع حيال وضع مستشفى الصحة النفسية الذي سجل مؤخرًا بعض الإصابات في إطار محدود، فيما تم تطبيق إجراءات العزل لمجموعة مصابين ومخالطين بعنابر محددة والسيطرة تمامًا على الوضع.
من جانبه، سجَّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحديدًا مركز التأهيل الشامل، إصابات تعاملت معها الصحة بشكل فوري ومباشر، منذ اللحظة الأولى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومنها فرض إجراءات وقائية صارمة مع استمراريتها بقيادة الفرق الصحية لضمان سلامة الموقع والنزلاء مستقبلًا.
إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 41.014 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي12737، وذلك بعد تسجيل 1280 حالة جديدة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 255 بعد تسجيل 9 حالات جديدة.
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