وزير المالية: لجنة النظر في الرواتب ستنظر في فوائد الكيانات الجديدة

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن لجنة النظر في الرواتب ستنظر في جداول المرتبات وفوائد الكيانات الجديدة وتحقيق المزيد من الترشيد والتأكد من عدم وجود أجور زائدة أو مزايا غير ضرورية تشوه سوق العمل.

وأضاف الوزير في حوار مع وكالة «بلومبيرج» الأمريكية – عبر الهاتف – أنشأنا على مدى الأربع سنوات الماضية، كثيرًا من المراكز والسلطات والبرامج لضمان دعم الإصلاحات. ونتيجة ذلك وُجدت فجوة كبيرة بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والمنظمات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها»، لافتًا إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تجريها الحكومة سيتم تمديدها، سواء كانت طرقًا أو محطات مياه أو غيرها، حسب جدول جديد لها، مع تمديد مشاريع أخرى بقيمة تصل إلى عشرة مليارات ريال.

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