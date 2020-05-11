أكد تمديد مشاريع البنية التحتية
قال وزير المالية محمد الجدعان، إن لجنة النظر في الرواتب ستنظر في جداول المرتبات وفوائد الكيانات الجديدة وتحقيق المزيد من الترشيد والتأكد من عدم وجود أجور زائدة أو مزايا غير ضرورية تشوه سوق العمل.
وأضاف الوزير في حوار مع وكالة «بلومبيرج» الأمريكية – عبر الهاتف – أنشأنا على مدى الأربع سنوات الماضية، كثيرًا من المراكز والسلطات والبرامج لضمان دعم الإصلاحات. ونتيجة ذلك وُجدت فجوة كبيرة بين رواتب موظفي الخدمة المدنية والمنظمات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها»، لافتًا إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تجريها الحكومة سيتم تمديدها، سواء كانت طرقًا أو محطات مياه أو غيرها، حسب جدول جديد لها، مع تمديد مشاريع أخرى بقيمة تصل إلى عشرة مليارات ريال.
اقرأ أيضًا:
الجدعان: عدد تراخيص الاستثمارات الأجنبية الأعلى منذ 9 سنوات
الجدعان: نجاح الطرح الأول للسندات باليورو يؤكد قوة المملكة في الأسواق الدولية
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية: لجنة النظر في الرواتب ستنظر في فوائد الكيانات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.