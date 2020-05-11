إعلان قيمة أجور التسجيل في النقل المدرسي.. وإعفاء أسر الضمان الاجتماعي

تستعد شركة تطوير خدمات النقل التعليمي، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، للعام الدراسي المقبل؛ حيث بدأت في تطبيق أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي، وأوضحت الشركة أن خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1442هـ، تبلغ قيمتها 200 ريال للعام الدراسي الكامل، وإعفاء أسر الضمان الاجتماعي من دفع أجور التسجيل.

وذكرت الشركة أنها ستعلن في وقت قريب، آلية تسديد أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي، بالإضافة للخطوات والإجراءات المطلوبة للراغبين في الاستفادة من خدمة النقل الدراسي في العام المقبل.

وأشارت شركة خدمة النقل المدرسي إلى أن هذه الخطوات ستساعد بشكل كبير في رفع كفاءة التشغيل وضمان الاستفادة من المقاعد وعدم حجزها من فئات لا تستفيد بها، بالإضافة لإتاحة المقاعد للفئات الأكثر حاجة لها.

ولفتت الشركة النظر إلى أن مبلغ 200 ريال تمثل أجور تسجيل فقط، وليست القيمة الفعلية للخدمة والتي تتكفل بها الدولة كاملة لتقديم خدمة النقل المدرسي لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة يدرسون فيما يزيد عن 18 ألف مدرسة.

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ووفرت الدولة أسطولاً ضخمًا يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة لتقديم خدمة توصيل الطلاب في جميع مناطق المملكة، بالإضافة لمشاركة أكثر من 28 ألف سائق ومشرع ومراقب.

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