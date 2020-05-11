السعودية اليوم / "بلدية القريات " : 6400 طلب تم إنهاؤها من مبادرة تسوق وأنت جالس في بيتك



القريات 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

كشفت إحصائية صادرة من بلدية محافظة القريات بالتعاون مع المراكز التجارية لمبادرة تسوق وأنت جالس في بيتك التي أطلقتها البلدية تفاعلاً مع مبادرة #أنا_جالس في _بيتي التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، عن إنهاء أكثر من 6400 طلب خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك إذ سلمت للزبائن عن طريق المراكز التجارية بالمحافظة لجميع الأنشطة المتنوعة .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري ، أن البلدية أطلقت مبادرة «تسوق وأنت جالس في بيتك»، التي تهدف لتقديم خدمة التسوق عن بعد من خلال تطبيق «WhatsApp»، وتجنب الزحام والتجمعات ولحماية المواطنين والمقيمين وضمن إجراءات الوقاية من فيروس

وأضاف أن المتابعة اليومية والدورية من قبل مراقبي البلدية مع المراكز التجارية جعلت المبادرة تسير وَفْق المخطط لها .

وأشار إلى إضافة الكثير من المراكز والمحال التجارية للمبادرة في المحافظة والقرى التابعة لها ، التي مازالت مستمرة وستستمر أيضا المتابعة اليومية والمكثفة ورصد الملاحظات .

وأكد الشمري أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، ومتابعة وحرص أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وإيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، ولتجنب التجمعات في هذه المراكز .

// انتهى //

22:53ت م

0218



القريات 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسكشفت إحصائية صادرة من بلدية محافظة القريات بالتعاون مع المراكز التجارية لمبادرة تسوق وأنت جالس في بيتك التي أطلقتها البلدية تفاعلاً مع مبادرة #أنا_جالس في _بيتي التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، عن إنهاء أكثر من 6400 طلب خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك إذ سلمت للزبائن عن طريق المراكز التجارية بالمحافظة لجميع الأنشطة المتنوعة .وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري ، أن البلدية أطلقت مبادرة «تسوق وأنت جالس في بيتك»، التي تهدف لتقديم خدمة التسوق عن بعد من خلال تطبيق «WhatsApp»، وتجنب الزحام والتجمعات ولحماية المواطنين والمقيمين وضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وأضاف أن المتابعة اليومية والدورية من قبل مراقبي البلدية مع المراكز التجارية جعلت المبادرة تسير وَفْق المخطط لها .وأشار إلى إضافة الكثير من المراكز والمحال التجارية للمبادرة في المحافظة والقرى التابعة لها ، التي مازالت مستمرة وستستمر أيضا المتابعة اليومية والمكثفة ورصد الملاحظات .وأكد الشمري أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، ومتابعة وحرص أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وإيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، ولتجنب التجمعات في هذه المراكز .// انتهى //22:53ت م0218

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