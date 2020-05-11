السعودية اليوم / إمارة تبوك تتصدر مناطق المملكة في الزيارات الميدانية لمساكن العمال



تبوك 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على جهود أعمال اللجان الميدانية المكلفة لمتابعة مساكن العمالة الأجنبية في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك بعد اطلاع سموه على تقرير مفصل عن ما بذل من جهود ميدانيه، كما تضمن التقرير عدد المواقع المرصودة من خلال ١٨ لجنة ميدانية قامت بالكشف ومتابعة مساكن العمالة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المعتمدة ومعالجة الحالات ورصد ومعالجة مساكن العمالة .

وحث سموه على مواصلة اللجان الميدانية جهودها المميزة لمتابعة ورصد مساكن العمالة ومعالجة الحالات المرصودة .

يذكر أن مؤشر المنصة الإلكترونية لوزارة الشؤون البلدية والقروية سجل نيل إمارة منطقة تبوك المرتبة الأولى بين مناطق المملكة في تسجيل الزيارات الميدانية لمساكن العمال في المنطقة منذ إطلاق المنصة وحتى الآن.

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22:23ت م

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