السعودية اليوم / العراق تسجل 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا



بغداد 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل وفاة جديدة واحدة في بغداد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،ما رفع عدد الوَفَيَات الكلي إلى 110 وفيات كما سجلت 56 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1790 حالة.

// انتهى //

22:17ت م

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بغداد 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكركوك وواسط وإربيل، ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 2818 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل وفاة جديدة واحدة في بغداد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،ما رفع عدد الوَفَيَات الكلي إلى 110 وفيات كما سجلت 56 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1790 حالة.// انتهى //22:17ت م0212

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