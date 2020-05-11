

عرعر 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

رافقت عدسة "واس" اليوم رجال الأمن بمدينة عرعر خلال أدائهم مهامهم المتعددة وقت الإفطار في نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات، وانتشارهم من ضباط وأفراد لمتابعة تطبيق أفراد المجتمع لأمر منع التجول وسط التزام المواطنين والمقيمين.

وتكثف الأجهزة الأمنية وجودها كافة في مختلف الشوارع والميادين العامة في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى.

// انتهى //

21:40ت م

0200





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عدسة "واس" ترافق رجال الأمن وقت الإفطار بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.