- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الصحة العالمية لدول العالم: 3 شروط يجب توفرها لتخفيف قيود كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة العالمية لدول العالم: 3 شروط يجب توفرها لتخفيف قيود كورونا
منها أن يكون الوباء تحت السيطرة
متابعات الخليج 365 - واس
دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس دول العالم إلى عدم التسرع في إلغاء القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس كورونا ، وفي حال تخفيف القيود يتعين مواصلة المراقبة ، واحترام كل فرد لإجراءات الوقاية الشخصية والتباعد.
وحدد غبريسوس ٣ شروط يجب توافرها لتخفيف القيود وهي أن يكون الوباء تحت السيطرة، والنظام الصحي في البلد المعني قادر على مواجهة طفرة وعودة ظهور أعداد كبيرة من الإصابات الجديدة ، وتوافر آلية فعالة للبحث عن المصابين والمخالفين وعزلهم وعلاجهم.
وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى المشكلات التي قد تنجم عن إلغاء القيود كما حدثت خلال الأيام الماضية في ووهان الصينية وفِي ألمانيا وكوريا الجنوبية. موضحاً أن عدد المصابين بالفيروس حول العالم تخطى ٤ ملايين شخص ، وأن عددًا قليلاً جدًا من سكان العالم طوروا الأجسام المضادة لمقاومة الفيروس ، وأنه يتعين توخي الحذر الشديد لحين تطوير لقاح لكوفيد ١٩ .
ودعا ادهانوم في مؤتمر صحفي دول العالم إلى تحديد سبل الحفاظ على تقديم جميع الخِدْمات الصحية الحيوية، وضمان وجود عبوات كبيرة من العلاج لدى مرض فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وكذلك ضمان تدفق الإمدادات العالمية من اختبارات وعلاجات الإيدز إلى البلدان التي تحتاج اليها، مشيرا إلى أن منظمة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة للأيدز قد حذرا في بيان مشترك من أن الانشغال في مواجهة جائحة كورونا قد يتسبب في وفاة نصف مليون شخص في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية لدول العالم: 3 شروط يجب توفرها لتخفيف قيود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.