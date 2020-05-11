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النائب العام: نظام النيابة الجديد نقلة نوعية لمزاولة المهام باستقلال وحياد تام
سيساهم في ممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء بإقرار نظام النيابة العامة الجديد، وتعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح النائب العام أن قرار مجلس الوزراء الموقر يُعد نقلة نوعية ورافدًا تنظيميًّا لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها.
وأكد المعجب أن صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.
وأردف أن قرار مجلس الوزراء الموقر سيتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها بشكل متوافق مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من عمل دؤوب وهمة عالية في هذا الشأن.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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