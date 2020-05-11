محمد بن مسعود - الدمام - السنغال تسجل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-11 أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن خضع 917 شخصاً لفحص طبي، ليرتفع عدد المصابين إلى 1886 إصابة، بينما سجلت 65 حالة شفاء جديدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 715.

وأفادت الصحة بتسجيل أربع وَفَيَات جديدة بجائحة كورونا في السنغال خلال 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي الوَفَيَات إلى 19 شخصاً. 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 Advertisements 09:32 PM ارتفع إجمالي المتعافين إلى 715.. والوفيات 19 وفاة ارتفع إجمالي المتعافين إلى 715.. والوفيات 19 وفاة أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن خضع 917 شخصاً لفحص طبي، ليرتفع عدد المصابين إلى 1886 إصابة، بينما سجلت 65 حالة شفاء جديدة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 715.

وأفادت الصحة بتسجيل أربع وَفَيَات جديدة بجائحة كورونا في السنغال خلال 24 ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي الوَفَيَات إلى 19 شخصاً. ، السنغال تسجل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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