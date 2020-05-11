، كوريا الجنوبية.. تأجيل افتتاح المدارس بسبب عدوى جماعية بكورونا ،

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أجّلت كوريا الجنوبية افتتاح المدارس ورياض الأطفال في البلاد لمدة أسبوع إضافي، وذلك جراء عدوى جماعية بفيروس كورونا في حي إيتايون في سيئول.
وقال نائب وزيرة التعليم بارك بيك-بوم في مؤتمر صحفي الاثنين، إن الوزارة قررت تأجيل افتتاح المدارس لمدة أسبوع إضافي، على أن يعود الطلاب تباعا بدءا من 20 مايو ولغاية 8 يونيو.
ووفق روسيا اليوم جاء الإعلان عن تأجيل افتتاح جميع المدارس ورياض الأطفال بعد الإبلاغ عن عشرات حالات الإصابة المتعلقة بشاب ثبتت إصابته بعد زيارة ملاه ليلية في حي إيتايون في سيئول خلال عطلة الأسبوع الماضي.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، المرتبطة بالعدوى الجماعية في الحي المذكور إلى 86 حالة حتى ظهر اليوم الاثنين.
وأشارت وزارة التعليم إلى أنها ستعلن ما إذا كانت ستؤجل افتتاح المدارس مرة أخرى في 20 من الشهر الجاري، بعد النظر إلى نتائج التحقيقات الوبائية التي تجريها سلطات الحجر الصحي.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية.. تأجيل افتتاح المدارس بسبب عدوى جماعية بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-11
أجّلت كوريا الجنوبية افتتاح المدارس ورياض الأطفال في البلاد لمدة أسبوع إضافي، وذلك جراء عدوى جماعية بفيروس كورونا في حي إيتايون في سيئول.
وقال نائب وزيرة التعليم بارك بيك-بوم في مؤتمر صحفي الاثنين، إن الوزارة قررت تأجيل افتتاح المدارس لمدة أسبوع إضافي، على أن يعود الطلاب تباعا بدءا من 20 مايو ولغاية 8 يونيو.
ووفق روسيا اليوم جاء الإعلان عن تأجيل افتتاح جميع المدارس ورياض الأطفال بعد الإبلاغ عن عشرات حالات الإصابة المتعلقة بشاب ثبتت إصابته بعد زيارة ملاه ليلية في حي إيتايون في سيئول خلال عطلة الأسبوع الماضي.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، المرتبطة بالعدوى الجماعية في الحي المذكور إلى 86 حالة حتى ظهر اليوم الاثنين.
وأشارت وزارة التعليم إلى أنها ستعلن ما إذا كانت ستؤجل افتتاح المدارس مرة أخرى في 20 من الشهر الجاري، بعد النظر إلى نتائج التحقيقات الوبائية التي تجريها سلطات الحجر الصحي.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
09:25 PM
التعليم: سنعلن ما إذا كانت ستؤجل مرة أخرى في 20 من الشهر الجاري
أجّلت كوريا الجنوبية افتتاح المدارس ورياض الأطفال في البلاد لمدة أسبوع إضافي، وذلك جراء عدوى جماعية بفيروس كورونا في حي إيتايون في سيئول.
وقال نائب وزيرة التعليم بارك بيك-بوم في مؤتمر صحفي الاثنين، إن الوزارة قررت تأجيل افتتاح المدارس لمدة أسبوع إضافي، على أن يعود الطلاب تباعا بدءا من 20 مايو ولغاية 8 يونيو.
ووفق روسيا اليوم جاء الإعلان عن تأجيل افتتاح جميع المدارس ورياض الأطفال بعد الإبلاغ عن عشرات حالات الإصابة المتعلقة بشاب ثبتت إصابته بعد زيارة ملاه ليلية في حي إيتايون في سيئول خلال عطلة الأسبوع الماضي.
وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، المرتبطة بالعدوى الجماعية في الحي المذكور إلى 86 حالة حتى ظهر اليوم الاثنين.
وأشارت وزارة التعليم إلى أنها ستعلن ما إذا كانت ستؤجل افتتاح المدارس مرة أخرى في 20 من الشهر الجاري، بعد النظر إلى نتائج التحقيقات الوبائية التي تجريها سلطات الحجر الصحي.
، كوريا الجنوبية.. تأجيل افتتاح المدارس بسبب عدوى جماعية بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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