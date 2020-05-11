محمد بن مسعود - الدمام - آمنة الضحاك: وصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص أعلنت الإمارات عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18878 حالة. وقالت متحدثة الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 5381 حالة، وذلك بعد شفاء 577 حالة.

واشارت إلى وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص.الإمارات فيروس كورونا الجديد الإمارات تسجل 680 إصابة بكورونا.. والإجمالي 18878 حالة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-11 أعلنت الإمارات عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18878 حالة. وقالت متحدثة الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 5381 حالة، وذلك بعد شفاء 577 حالة.

واشارت إلى وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص. 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 Advertisements 08:45 PM اخر تعديل 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 09:53 PM آمنة الضحاك: وصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص آمنة الضحاك: وصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص أعلنت الإمارات عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18878 حالة. وقالت متحدثة الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 5381 حالة، وذلك بعد شفاء 577 حالة.

واشارت إلى وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص. ، الإمارات تسجل 680 إصابة بكورونا.. والإجمالي 18878 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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