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استمرار نظر الدعاوى عن بعد أمام جميع اللجان التأمينية

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أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية عن استمرار نظر الدعاوى عن بعد أمام جميع اللجان التأمينية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية، في كلّ من: مدينة الرياض، ومدينة الدمام، ومحافظة جدة، دون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى إلى مقارّ اللجان، حيث قامت بالبدء في تنظيم أولى جلسات التقاضي عن بعد للجان التأمينية يوم الأربعاء 9 / 8 / 1441هـ الموافق 2 / 4/ 2020م، وتسليم القرارات الصادرة عن اللجان التأمينية عن بعد إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان.

وتؤكد الأمانة العامة استمرار جدولة الدعاوى التأمينية، واستكمال إجراءات تبليغ أطرافها إلكترونياً، وتنظيم جلسات التقاضي عن بعد للفصل بشأنها من قبل اللجان التأمينية.

يأتي ذلك إلحاقاً بالبيان الصادر عن الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بشأن تعليق الجلسات القضائية أمام اللجان التأمينية، وذلك إنفاذاً للقرارات الصادرة عن الدولة بتعليق الحضور إلى مقرات العمل في جميع الجهات الحكومية؛ وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضماناً لسلامتهم من الجائحة التي تمر بها المملكة.

كما تؤكد استمرار خِدْماتها الإلكترونية الأخرى كافة، بما في ذلك خدمة تقديم طلب الصلح، وقيد الدعاوى، وتبادل المذكرات الجوابية، وطلبات الاستئناف، علماً أنه يمكنكم التواصل مع الأمانة العامة للجان للإجابة عن استفساراتكم من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).

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