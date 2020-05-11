شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرقية" تكثف من جولاتها الرقابية على محطات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة المنطقة الشرقية- تعزيزاً للشفافية والوضوح مع المستفيدين- جولاتها الرقابيه على محطات الوقود البالغ عددها ٣٤٢ محطة في مدن المنطقة والطرق الإقليمية للتأكد من إلتزامها بتشغيل شاشات عرض الأسعار الإلكترونية وفق الإشتراطات في محطات الوقود.

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