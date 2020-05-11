شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 13 شخصاً يديرون شبكة للاتجار فى البشر والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

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