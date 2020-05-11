شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 7393 موقعاً وتنفيذ 2657 جولة رقابية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن عدد المواقع التي تم تعقيمها خلال الأسبوعين الماضيين، بلغت 7393 موقعاً، و 2657 جولة ضمن الاصحاح البيئي، حيث ركزت خلالها على رش وتعقيم الممرات وواجهات المباني والمحلات والأرصفة والشوارع وأماكن التلامس وأسواق النفع العام ومراكز التسوق، بمشاركة أكثر من ١٩٦٩ عاملاً في اليوم الواحد وبواسطة 130 من السيارات والآليات التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات، وزعتها في عدد من أحياء محافظة القطيف، وعدد من الطرق المحورية، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم ضمن جهود لمكافحة جائحة كورونا .
وأضافت أمانة الشرقية، أن أعمال التنظيف والتعقيم التي تقوم بها تجري على مدار الساعة، إضافة إلى الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين ولاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين، مؤكدةً حرصها على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة في عملية التطهير والتعقيم لتوفير بيئة صحية وآمنة في جميع الأوقات، بالتعاون مع مختلف الجهات وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة.
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