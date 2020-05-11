الخليج 365الإثنين 2020/5/11 10:24 م بتوقيت أبوظبي
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الآلاف سيعودن إلى أعمالهم هذا الأسبوع، ولكن مع ضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، مرجحا فتح المدارس الابتدائية ابتداء من يونيو/حزيران المقبل.
وقال جونسون في تصريحات صحفية مساء الإثنين،:" هذا الأسبوع سيشهد عودة الآلاف إلى أعمالهم، ولكن من الضروري الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي".
وأضاف: الالتزام بالبقاء في المنازل ساعد في مكافحة تفشي فيروس كورونا، وتخفيف نسب العدوى بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الوصول إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا سيستغرق وقتا طويلا.
وفي وقت سابق، استخدم جونسون شعار "بريطانيا تودع شعار ابقو في المنزل" في رسالة على "تويتر"، حيث حث البريطانيين، الأحد، على "البقاء حذرين" من مخاطر كورونا، تزامناً مع اقتراب تخفيف إجراءات العزل.
وكتب على تويتر، قائلا: "على الجميع دور ليلعبه في المساعدة في السيطرة على الفيروس بالتزام الحذر واتباع القواعد، وهكذا يمكننا مواصلة إنقاذ حياتنا بينما نبدأ التعافي من فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني: قد نكون قادرين على فتح المدارس الابتدائية في البلاد اعتبارًا من يونيو المقبل المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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