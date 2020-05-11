صندوق النقد الدولي يوافق على دعم طارئ لمصر بقيمة 2.772 مليار دولار المزيد

وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي، الإثنين، على طلب مصر لتمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار.

وقال المجلس إن التمويل لمساعدة حكومة مصر على تلبية الحاجات العاجلة في الميزانية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال صندوق النقد إنه يبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي وإنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.

وأوضح الصندوق أن التمويل يمثل 2.037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وتم بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية الرصيد العاجل.

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والخميس الماضي، قال مجلس مديري صندوق النقد الدولي إنه سيجتمع في 11 مايو/أيار للنظر في طلب مصر لقرض بموجب برنامج أداة التمويل السريع.

وكان محللون قد توقعوا أن مصر مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع ونحو 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.

والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشاكل عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات.



وطلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد دعما ماليا لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، إن مصر تطلب المساعدة لأن أزمة فيروس كورونا تضع ضغوطا على السياحة ومصادر رئيسية أخرى للعملة الأجنبية.