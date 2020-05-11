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كلف الرئيس فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية، بوضع وصياغة خطة عمل للانتعاش الاقتصادي، وذلك قبل حلول 1 يونيو المقبل.
وجاء في التكليف الرئاسي، الذي نشر اليوم على موقع الكرملين: "تقوم الحكومة الروسية، بالاشتراك مع كبار المسؤولين (قادة الهيئات التنفيذية العليا لسلطة الدولة) في الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية، وبمشاركة ممثلين عن جميع منظمات زفق روسيا اليوم الأعمال التجارية الروسية، بصياغة وتقديم خطة عمل وطنية تضمن استعادة العمالة والدخل للسكان، وتحقيق النمو الاقتصادي والتغيرات الهيكلية طويلة الأجل في الاقتصاد".
وحدد الرئيس بوتين، تنفيذ هذا الأمر، خلال فترة لا تتجاوز 1 يونيو. كما حدد بوتين، الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القرار، وهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورؤساء المناطق والكيانات الروسية.
فلاديمير بوتين الانتعاش الاقتصادي
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 09:03 PM
تضمن استعادة العمالة والدخل للسكان وتحقيق النمو الاقتصادي والتغيرات
كلف الرئيس فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية، بوضع وصياغة خطة عمل للانتعاش الاقتصادي، وذلك قبل حلول 1 يونيو المقبل.
وجاء في التكليف الرئاسي، الذي نشر اليوم على موقع الكرملين: "تقوم الحكومة الروسية، بالاشتراك مع كبار المسؤولين (قادة الهيئات التنفيذية العليا لسلطة الدولة) في الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية، وبمشاركة ممثلين عن جميع منظمات زفق روسيا اليوم الأعمال التجارية الروسية، بصياغة وتقديم خطة عمل وطنية تضمن استعادة العمالة والدخل للسكان، وتحقيق النمو الاقتصادي والتغيرات الهيكلية طويلة الأجل في الاقتصاد".
وحدد الرئيس بوتين، تنفيذ هذا الأمر، خلال فترة لا تتجاوز 1 يونيو. كما حدد بوتين، الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القرار، وهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورؤساء المناطق والكيانات الروسية.
، قبل 1 يونيو.. بوتين يوجه بوضع وصياغة خطة عمل للانتعاش الاقتصادي ،
المصدر : الخليج 365
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